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        Haberler Bilgi Spor EŞLEŞMELER BELLİ OLDU! EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar: Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl oldu?

        EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar: Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman?

        Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı grupta oynanan son maçlarla devam etti. A, B, C, D, E ve F Grubu'nda bulunan ekiplerden ilk iki sırada yer alan takımın yanı sıra en iyi dört grupta yer alan üçüncüler son 16'ya yükseldi. Grupta oynanan son maçların ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gözler son 16 turu maçı tarihleri ve eşleşmelere çevrildi. İşte EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 20:11 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:14
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        EURO 2024'te grup aşaması sona eriyor. Grupta son maçların oynanmasının ardından, son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeler netlik kazandı. Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında birçok sürpriz sonuç yaşandı. Peki, "Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman, EURO 2024 eşleşmeler nasıl oldu?" İşte Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu eşleşmeleri...

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        EURO 2024 SON 16 TURUNA ÇIKAN TAKIMLAR

        1. İSVİÇRE

        2. İTALYA

        3. ALMANYA

        4. DANİMARKA

        5. İNGİLTERE

        6. İSPANYA

        7. FRANSA

        8. PORTEKİZ

        9. AVUSTURYA

        10. TÜRKİYE

        11. GÜRCİSTAN

        12. SLOVENYA

        13. ROMANYA

        14. HOLLANDA

        15. BELÇİKA

        16. SLOVAKYA

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        AVRUPA ŞAMPİYONASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

        1. Maç: A grubu birincisi - C grubu ikincisi

        2. Maç: A grubu ikincisi - B grubu ikincisi

        3. Maç: B grubu birincisi - A/D/E/F grup üçüncüsü

        4. Maç: C grubu birincisi - D/E/F grup üçüncüsü

        5. Maç: F grubu birincisi - A/B/C grup üçüncüsü

        6. Maç: D grubu ikincisi - E grubu ikincisi

        7. Maç: E grubu birincisi - A/B/C/D grup üçüncüsü

        8. Maç: D grubu birincisi - F grubu ikincisi

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        AVRUPA ŞAMPİYONASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

        29 Haziran 19.00: İsviçre - İtalya

        29 Haziran 22.00: Almanya - Danimarka

        30 Haziran 19.00: İngiltere - Slovakya

        30 Haziran 22.00: İspanya - Gürcistan

        1 Temmuz 19.00: Fransa - Belçika

        1 Temmuz 22.00 Portekiz - Slovenya

        2 Temmuz 19.00 Romanya - Hollanda

        2 Temmuz 22.00 Avusturya - Türkiye

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        EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

        EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

        Çeyrek Final 5-6 Temmuz

        Yarı Final 9-10 Temmuz

        Final maçı 14 Temmuzda oynanacak.

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