Esma Er'in yorumuyla 'Say Maşallah' klibinde yılan hikayesi

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Söz ve müziği Murat Güneş'e ait yapımını ve aranjörlüğünü İskender Paydaş’ın yaptığı Esma Er'in yorumladığı 'Say Maşallah' şarkısı klibinde ilginç bir olay yaşandı. Er, çekimlerden bahsederek konuyu şu şekilde anlattı:

Yönetmenimiz Buse Tirman ile birlikte bir yılan kullanmaya karar verdik. Bir arkadaşımızın 'Sims' isminde piton yılanı var. Kendisinden rica ettik, o da bizi kırmadı, sağ olsun. Ömrümde ilk kez bir yılana dokundum. Hemen hemen herkesin yılana karşı bir ön yargısı var, açıkçası benim de vardı ve ben bunu kırmak istedim.

"BUNU DENEMEK BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"

Çekimlerde Sims'i kucağıma aldım, önce biraz çekinsem de, bütün canlılara olduğu gibi ona da sevgi gösterince o da sevgiyi aldı ve bu paylaşımımız beni çok etkiledi. Bunu denemek benim için çok özeldi. Sonra prodüktörüm sevgili İskender Paydaş bana Yaban Hayvanları Yönetmeliğinden bahsetti. Klipte kullanabilmek için izin alınması gerekliymiş. Açıkçası bu konuyla ilgili bir bilgim yoktu. Ben tam bir hayvanseverim.

Klip te Buse’nin kedisi Miu ve benim köpeğim Cindy de bize eşlik etti. Madem yasa var ve onları korumak adına hemen iptal ettik ve görüntüleri değiştirdik.