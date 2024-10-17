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        Haberler Gündem Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan kaynak için makam aracını sattı

        Makam aracını satıp su kuyusu açtı

        Makam aracını satıp gelen para ile sondaj kuyusu kazan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, "İlçemin 100 yıllık sorununu inşallah bir yıl içinde çözeceğim" dedi

        Giriş: 17.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:18
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        Makam aracını satıp su kuyusu açtı
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        Uşak'ın kilim ve halı dokuma kültürüyle ünlü Eşme ilçesi kurulduğu günden bu yana su sıkıntısı yaşıyor. Yerel seçimlerde başkan seçilen Yılmaz Tozan, göreve gelir gelmez bu soruna öncelik verdi, ilk işi de makam aracını satmak oldu.

        Makam aracından gelen para ile sondaj kuyusu kazan Yılmaz Tozan, bir yandan da mali kaynak arayışını hızlandırdı. Yakın zamanda su arama çalışmalarında kullanmak üzere yaklaşık 90 milyon dolarlık bir kaynak da bulan Yılmaz Başkan, şimdi bu kaynakla yeni kuyular açmaya hazırlanıyor.

        Yılmaz Tozan bunun için önce Hacettepe Üniversitesinden iki akademisyenin bölgeye gelerek nihai noktaları tespit edeceğini söyledi ve “İlçemin 100 yıllık sorununu inşallah bir yıl içinde çözeceğim” dedi.

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