Esnaf, desteklerin kapsamının genişletilerek devam etmesini istedi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan desteklerin esnafa can simidi olduğunu belirten sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erene kadar bu tür yardımların kapsamının genişletilerek devam etmesini istedi.

Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe yardımı ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcilerince olumlu karşılandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteklerin esnaf için "nefes" değerinde olduğunu söyledi.

Destek ve hibeleri genel olarak olumlu bir adım olarak gördüklerine işaret eden Çelikus, "Bunların devamı gelmeli ve kapsamı genişletilmeli. Bu konuda umutluyuz. Biraz hizmet sektörüne ağırlık verilmiş gibi duruyor. Bilindiği üzere 400'ün üzerinde esnaf iş kolu var. Kapsam dışında görünen kardeşlerimiz 'biz niye dışarda kalıyoruz, biz de aynı sıkıntıları yaşıyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Çelikus, piyasaların da canlandırılması gerekliğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşçinin, çiftçinin, memurun özellikle asgari ücretle çalışanların, emekli, dul ve yetimlerin alacağı zamlar da piyasada hareketlenmeyi belirleyici bir nokta oluyor. Bunlara yapılacak ücret artışları esnafın işine direkt yansıyor. Genelde bu kesim esnaftan yoğun olarak alışveriş yapıyor."

- "Esnafımıza büyük katkı sağlayacak"

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş da verilecek hibe ve desteklerin esnafa "can simidi" olduğunu vurguladı.

KDV indirimlerinin ve kira stopaj oranlarındaki düzenlemenin 1 Haziran 2021'e kadar uzatılmasının, esnafa büyük katkı sağlayacağına işaret eden Karakaş, "Bu sıkıntılı günlerde, her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte bu salgını atlatacağız ve eski normalimize döneceğiz." diye konuştu.

- "Küçük esnafımız yardımdan memnun"

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu ise salgın sürecinde yaşanan mağduriyetler nedeniyle bazı esnafın mesleğini bıraktığını veya sektör değişikliği yaptığını dile getirdi.

Dün açıklanan desteklere değinen Ağaoğlu, "Kirası düşük olan küçük esnafımız bu yardımdan memnun. Ancak kirası daha yüksek esnafımız pek memnun değil." dedi.

Ağaoğlu, esnafın başka yardım beklentileri de bulunduğunu, bunların başında SGK ve Bağ-Kur prim borçlarının geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafımız bundan 1 yıl kadar muaf tutulmak istiyor veya 1 yıllık borcun 6 ayı hükümetten 6 ayı bizden şeklinde ödenmesini düşünüyor. Bir de esnafımızın faizsiz kredi beklentisi var. Çünkü esnafın önceden çektiği kredilerin taksitleri geldi. En azından bu faizsiz krediyle geçmiş borçlarını kapatırlar, sicillerini bozdurmazlar."

,Cüneyt Kemal Özkök