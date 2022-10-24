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Esnaf dostu Seç Market

Esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan

Seç Market’in mağaza sayısı 2000’i aştı

Mahalle marketlerini kurumsal ve modern bir görünüme kavuşturan, sağladığı fiyat avantajları ve zengin ürün çeşitliliğiyle esnafı destekleyen Seç Market’in Türkiye genelindeki mağaza sayısı 2 bini aştı.

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren Seç Market’in geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik altyapısıyla buluşturduğu bayilik sistemi kapsamında açılan yeni mağazalarıyla ülke genelindeki mağaza sayısı 2 bini aştı. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, yeni mağaza açılışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımız, Seç Market çatısı altında birleşerek hem kurumsal bir yapıya kavuşuyor hem de büyük bir alım gücüne sahip oluyor. Samimiyet ve güvene dayanan geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik altyapısıyla bir araya getirerek güçlü bir ekosistem oluşturuyoruz. İş modelimize olan güvenin ve başarımızın bir göstergesi olan Seç Market sayımızın 2 bini aşmasının gurur ve mutluluğu içerisindeyiz” derken özgün iş modeli sayesinde kurumsal bir yapıda müşteri sayısını, müşteri memnuniyetini ve karlılığını artırmak isteyen esnafları Seç Market ailesine katılmaya davet etti.

Zengin ürün gamı ve fiyat avantajı sunuyor

Seç Market iş ortağı olan esnaf kendi işinin sahibi olmayı sürdürürken, aynı zamanda Seç Market’in sunduğu geniş ürün gamı ve uygun fiyat avantajlarıyla yoğun rekabetin yaşandığı sektörde konumunu güçlendiriyor, cirosunu ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Seç Market raf diziliminden ürün tedarikine, dijital altyapıdan sosyal medya iletişimine, pazarlamadan satın almaya kadar birçok alanda iş ortaklarına destek veriyor.

Seç Market bayileri, tedarik alanında toplu satın almadan doğan fiyat avantajından faydalanıyor. Bayiler, market içi ürün yerleşimi, satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda da Seç Market’in kurumsal gücünden destek alıyor. Ayrıca Yıldız Holding’in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde satılan binlerce çeşit ürünü müşterilerine sunabiliyor. Teknik ve operasyonel destek ve danışmanlıkların yanı sıra Seç Market; iş ortaklarına bankalarla olan anlaşmalar, kredi, sigorta poliçesi gibi konularda finansal avantajlar da sağlıyor.

İsteyen esnafa kapısı açık

Seç Market çatısı altına girmek için herhangi bir bedel ödenmiyor. İsteyen tüm bakkal ve marketler, minimum 50 metrekarelik mağaza büyüklüğüne sahipse ve belirtilen şartları karşılayabiliyorsa Seç Market iş ortağı olabiliyor. Motivasyonu yüksek olan, kazan-kazan ilişkisiyle daha verimli iş yapmak isteyen, ticaret için herhangi bir sicil engeli olmayan herkes değerlendirmeye alınıyor.

Seç Market Hakkında:

Seç Market, 2014 yılında Bizim Toptan altında faaliyet göstermeye başlamış, 2016 yılında Seç Market ismini almıştır. Bugün Seç Market, 81 ilde 2000’i aşkın mağazasıyla perakende alanında sektördeki önemli oyunculardan biridir. İş ortaklığı sistemiyle mahalle esnafına destek veren iş modeli, mahalle esnafının sıcaklığı ve samimiyeti ile kurumsal tecrübeyi buluşturarak modern marketçilik anlayışına hizmet etmektedir. Seç Market mağazalarında, Yıldız Holding özel markalarının da dahil olduğu 5 binden fazla ürünün yanı sıra, bölgelere göre farklı yöresel ürünlerin de satışı gerçekleştirilmektedir.

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