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Esnaf, emeklilikte prim gün sayısının düşürülmesi için Meclis'in açılmasını bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için gerekli prim gün sayısının yüksek olması nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarların, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi için Meclis'in açılmasını beklediğini bildirdi

Esnaf, emeklilikte prim gün sayısının düşürülmesi için Meclis'in açılmasını bekliyor
AA

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne inmesi talebinin olumlu karşılandığını belirtti.

Esnafın, bu konudaki çalışmaların TBMM'de kısa sürede görüşülerek kabul edilmesine kilitlendiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu; Bağ-Kur, SSK'lı ve Emekli Sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı. Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik süresine dahil edilmemesinden kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenlemeyle staj mağdurlarının önü açılmalı. Esnafın EYT'den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanmayla devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı."

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