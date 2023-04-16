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Haberler İş-Yaşam Esnaf, Ramazan Bayramı'nda 30 milyar lira ciro bekliyor
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Esnaf, Ramazan Bayramı'nda 30 milyar TL ciro bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın Ramazan Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdığını belirterek, "Bu yıl 30 milyar liralık beklenen ciro, yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek" ifadesini kullandı.

Esnaf, Ramazan Bayramı'nda 30 milyar lira ciro bekliyor
AA

TESK Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, bu yıl bayram tatilinin kısa olması sebebiyle seyahatlerin sınırlı olacağını ve vatandaşların daha çok kendi evlerinin ihtiyaçları için alışveriş yapacaklarını bildirdi.

Bu durumun esnaf ve sanatkar açısından olumlu olduğuna işaret eden Palandöken, "Bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, taksiciden dolmuşçuya tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız Ramazan Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl fiyatlar biraz yüksek seyrediyor, vatandaşın alım gücü daha düşük ancak yine de az çok demeden herkes bayram alışverişi yapacağı için ekonomi ivme kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

"DEPREMLER NEDENİYLE BU YIL İŞLERİ DÜŞTÜ"

Palandöken, bayrama sayılı günler kala çarşıda bayram hareketliliğinin başladığını ifade ederek, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl esnaf ve sanatkarın işlerinin düştüğünü vurguladı.

İnsanları motive etmek için deprem bölgelerinde çarşılar kurulduğuna dikkati çeken Palandöken, "Yapılan devlet destekleriyle ticari faaliyetin başlamasıyla esnaf rahat nefes alabilecek. Her özel günde olduğu gibi bu bayramda da esnaf ve sanatkarlarımız yapılacak alışverişlerle piyasanın canlanmasını dört gözle bekliyor. Bu yıl 30 milyar liralık beklenen ciro, yüzlerce sektördeki esnafımızın yüzünü güldürecek. Özellikle küçük çocuklar için bir gelenek haline gelen bayramlık kıyafet ve ayakkabı alışverişleri, kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklar, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinin satışları günler öncesinden başladı. Tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız Ramazan Bayramı için hazır. Bayram alışverişleri esnafımıza can suyu olacak" şeklinde konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME KARŞI UYARI

Palandöken, gıda fiyatlarındaki artışla bu alanda merdiven altı üretimin çoğaldığını belirterek, vatandaşlara bayram alışverişi yaparken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyen koşullarını sağlamayan merdiven altı ürünlerin insan sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı: "Şekerin, yağın, fıstığın, cevizin, unun fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satamaz. Ev yapımı diye maliyetinin altındaki fiyatlara satılan baklava ve böreklerden uzak durulmalı. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkamadan yenebilen ürünlere dikkat edilmeli. Fason kıyafetlere, taklit kozmetik ürünlerine itibar edilmemeli. Bayram alışverişlerinin adresi her zaman mahalle esnafı olmalı çünkü esnafımız kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez."

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