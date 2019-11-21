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Haberlerİş-YaşamEsnaf ve sanatkar da asgari ücretli kadar kazanmış

Meğer tüm Türkiye asgari ücretli kadar kazanıyormuş!

Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 vergi rekortmenlerini açıklarken Türkiye genelinde gelir vergisi ödeyen kuyumcu, toptancı, beyaz eşyacı, avukat, doktor gibi gelir vergisi mükelleflerinin kazandığı para ve ödediği vergi de ortaya çıktı. 2017'de yıllık 22 bin lira kazandıklarını beyan eden bu kesim 2018'de yüzde 12 artışla 24 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı. Gelir vergisi mükelleflerinin aylık kazancı 2018'de asgari ücret olan 2 bin 29 liranın hafif üzerinde 2 bin 69 lira oldu. Bunun üzerinden de tabii ki asgari ücretli kadar 6 bin 871 lira vergi ödediler. Kur krizinin yaşandığı 2018'de Bitlis, Denizli ve Antalyalılar bu durumdan etkilenmedi. Krizin vurduğu iller ise Merdin, Urfa, Iğdır ve Kars oldu. Rahim Ak'ın yazısı

vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin gelir vergisi mükelleflerini açıklarken aynı zamanda gelir vergisi ödeyen kuyumcunun, toptancının, beyaz eşyacının, avukatın, doktorun, muhasebecinin ve ev sahiplerinin ödediği beyana dayalı gelir vergisi rakamları da ortaya çıktı. Rakamlara bakıldığında ise Türkiye'de en çok kazandığı düşünülen bu kesimin asgari ücretli kadar gelir elde ettiğini beyan ettiği görüldü. Tabii ki bu kazanç üzerinden de vergi ödendi. Bayanlara göre çoğunluğu esnaf, serbest meslek faaliyeti yürütenler ve gayrimenkul sahiplerinden oluşan bu kesimin sayısı 2017'de 3 milyon 486 binken sayısı 2018 sonunda 3 milyon 540 bine çıktı. 2017'de beyan edilen toplam kazanç da 77,3 miyar liradan 87.9 milyar liraya çıktı. 3,5 milyon kişinin ödediği toplam vergi ise sadece 3 milyar lira arttı ve 20.6 milyar liradan 23.6 milyar liraya ulaştı.  

AYLIK KAZANÇ ASGARİ ÜCRET KADAR

Türkiye'nin hali vakti yerinde bu kesiminin ödediği vergileri kişi başı olarak hesaplarsak daha ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü 2017'de kişi başı yıllık 22 bin lira kazandıklarını beyan eden bu kesim 2018'de yüzde 12 artışla 24 bin lira yıllık geliri olduğunu açıkladı. Gelir vergisi mükelleflerinin aylık kazancı 2018'de asgari ücret olan 2 bin 29 liranın hafif üzerinde 2 bin 69 lira oldu. Bunun üzerinden de tabii ki asgari ücretli kadar 6 bin 871 lira vergi ödediler. Ödenen verginin yıllık artışı yüzde 12.6 olurken 2018'de yüzde 20.3 olan enflasyonun da oldukça altında kaldı. 

KRİZ BİTLİS'E UĞRAMADI

Ödenen gelir vergisine il bazında baktığımızda ise kur krizinin yaşandığı 2018'de Bitlis, Denizli ve Antalyalılar bu durumdan etkilenmediği görülüyor. Bu illerde gelir vergisi artışı yüzde 20'nin üstünde oldu. İstanbul'da ise gelir vergisi artışı kişi başına yüzde 14 olarak gerçekleşti. İstanbul 39 bin 154 lira ile kişi başı gelirin en yüksek beyan edildiği şehir durumunda. Ankara'da gelir vergisi beyannamesi veren kişilerin yıllık ortalama beyanı 22 bin 658 ve İzmir'de ise 24 bin 427 lira oldu. Krizin vurduğu iller ise Mardin, Urfa, Iğdır ve Kars oldu. Mardin'de 2018 yılı gelirini beyan edenlerin sayısı 8 bin 600 kişiden 9 bin 300'e çıktı ancak kişi başı gelir 8 bin 500 liradan 8 bine geriledi. 

 

 İL İL KİŞİ BAŞI GELİR BEYANI

İL ADI20172018Artış (%)
BİTLİS9.85013.13133
DENİZLİ18.73323.23524
ANTALYA15.68019.16122
DÜZCE16.20319.54721
NEVŞEHİR9.72111.55719
AKSARAY10.11511.91618
BAYBURT12.06714.20118
MUĞLA19.91023.37417
BOLU14.46816.80616
BİLECİK12.97314.97815
ERZİNCAN14.26316.41915
İZMİR21.25924.42715
ARDAHAN11.96513.71515
TRABZON15.72417.88714
İSTANBUL34.46339.15414
ZONGULDAK13.74215.52813
KARABÜK13.94715.72013
ÇANKIRI10.93912.28812
ANKARA20.18622.65812
BURSA23.81526.71912
MALATYA13.23214.76212
EDİRNE14.21415.83711
BALIKESİR16.30218.11711
KÜTAHYA11.94513.27511
MANİSA15.41217.09911
ELAZIĞ11.36812.55310
ÇORUM10.94212.04910
RİZE15.29416.81610
KİLİS15.27616.78710
SAKARYA19.28921.17810
KONYA13.32514.60310
ADANA17.37419.03810
AFYON15.55017.03610
KOCAELİ17.83719.5159
GÜMÜŞHANE12.85714.0589
GİRESUN14.50315.8519
ESKİŞEHİR15.83517.3079
SİNOP13.03814.2319
SİİRT12.00813.0669
ISPARTA12.45413.5329
KASTAMONU13.34614.4578
TEKİRDAĞ17.18418.6138
KIRKLARELİ13.07814.1538
ARTVİN12.02912.9838
ÇANAKKALE15.10816.2518
HAKKARİ10.59711.3978
GAZİANTEP17.52618.7287
AYDIN16.54617.6497
HATAY14.73315.7007
K.MARAŞ14.16815.0706
NİĞDE11.38312.0786
KARAMAN12.09512.8266
ORDU15.58016.4526
KIRIKKALE9.78810.3296
MERSİN14.17714.9535
SAMSUN15.89916.7565
ERZURUM14.36115.1115
BATMAN9.4499.9295
TUNCELİ10.27310.7264
YALOVA16.44517.1104
BİNGÖL9.2719.6324
AMASYA11.36111.7033
AĞRI11.16711.4903
KIRŞEHİR12.88113.2403
VAN11.91612.1692
ADIYAMAN11.57311.8192
TOKAT12.20212.4482
OSMANİYE12.66112.8562
BARTIN16.67816.8701
SİVAS13.15313.2591
MUŞ8.5178.5781
ŞIRNAK6.8866.9200
UŞAK14.27714.2440
DİYARBAKIR16.51216.401-1
KAYSERİ15.84015.677-1
YOZGAT9.3049.201-1
BURDUR12.83112.599-2
KARS14.74414.413-2
IĞDIR11.18110.772-4
Ş.URFA10.0689.603-5
MARDİN8.5518.091-5
Türkiye ortalaması22.18224.83412
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