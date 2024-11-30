ESNAF VE SANATKÂRLARLA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) ev sahipliğinde, Antalya'da esnaf ve sanatkârlarla buluştuklarını bildirdi.

Ekonominin temel direklerinden biri olarak gördükleri esnaf, sanatkâr ve kooperatiflere desteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan üretim ve kalkınma hedefleri doğrultusunda 22 yıldan bu yana güçlendirerek sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, "Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı olarak, yaklaşık 2 milyon 235 bini bulan esnaf ve sanatkâr camiamıza hizmet ediyor, 2 bin 991 meslek odası, 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyon ile çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.