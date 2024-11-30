Esnaf ve sanatkârlara yönelik kredilerde yeni düzenleme! Kredi ödemeleri kolaylaştırılıyor
Esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerde yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara yönelik 5 adımla yeni kolaylıklar getireceklerini belirterek, söz konusu kesimlere sağlanan kredilerin kapsamının genişletileceğini açıkladı. İşte, detaylar...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere birtakım kolaylıklar getirileceğini açıkladı. Esnaf, sanatkâr ve kooperatifleri ekonominin temeli olarak gördüklerini vurgulayan Bolat, "Esnafa sağlanan kredilerin kapsamının genişletilmesinden bu konuda kolaylıklarının sağlanmasına kadar birçok alanda düzenlemeleri uygulamaya alıyoruz." diye konuştu. İşte, detaylar...
KREDİ ÖDEMELERİNE KOLAYLIK GETİRİLİYOR
Bolat, AA muhabirine, esnafa sağlayacakları kolaylıklara ilişkin bilgi verdi. Bolat, söz konusu kesimlere yönelik 5 müjdeli haberleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Birincisi, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı. Bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz. İkincisi, toplam kredi geri ödemesi 36 aya indirilmişti. Esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek, 3 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Üçüncüsü, kredi verilirken NACE'ler bazında kısıtlama uygulanıyordu. Bunun üzerine tekrar çalışma yapılacak. Krediler, daha fazla NACE'yi kapsayacak şekilde verilecek. Dördüncüsü, ahi vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan TBMM'de yürütüyor. Beşincisi, esnafın kredi alabilmesi için daha önce başlangıç süresinden itibaren 6 ay gerekiyordu. Bu süreyi 3 aya düşürüyoruz."
ESNAF VE SANATKÂRLARLA BİR ARAYA GELDİ
Öte yandan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) ev sahipliğinde, Antalya'da esnaf ve sanatkârlarla buluştuklarını bildirdi.
Ekonominin temel direklerinden biri olarak gördükleri esnaf, sanatkâr ve kooperatiflere desteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan üretim ve kalkınma hedefleri doğrultusunda 22 yıldan bu yana güçlendirerek sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, "Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı olarak, yaklaşık 2 milyon 235 bini bulan esnaf ve sanatkâr camiamıza hizmet ediyor, 2 bin 991 meslek odası, 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyon ile çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.