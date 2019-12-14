AA

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturaların elektronik ortamda düzenlenmesinin zorunlu olacağını belirterek, "Ama esnaf ve tüccar buna hazır değil, bu konu sıkıntı yaratabilir." dedi.

Kartaloğlu, AA muhabirine son vergi düzenlemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kamuoyunda vergi borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidilmesi konusunda beklenti oluştuğunu aktaran Kartaloğlu, TÜRMOB olarak böyle bir yapılandırmaya karşı olduklarını söyledi. Kartaloğlu, iki yılda bir vergi yapılandırılmasına gidilmesinin gündeme geldiğine işaret ederek, "Bu konu, alıştırılmış beklentiye dönüştü. Bu beklenti de bir şekilde karşılanıyor. Bütçe açığını kapatmak için vergi geliri toplama yöntemine dönüştü. Biz kayıt dışılığı körüklemesi nedeniyle bu konuya sıcak bakmıyoruz, her türlü af ve af benzeri düzenlemelere karşıyız." diye konuştu.

Kartaloğlu, konkordato ilan eden şirketlerin sorununun çözümü için yapılan düzenlemeleri de anımsatarak şu anda konkordato ilanlarının zorlaştığını ve bu müesseseden verim alınamadığını savundu. Bu şirketlerden bağımsız denetim ve makul güvence raporu istenmesinin süreci tıkadığını anlatan Kartaloğlu, konkordato ilan etmek isteyen şirketler için orta yol bulunmasını ve sürecin biraz daha kolaylaştırılmasını istedi. Kartaloğlu, konkordatonun, iflastan önce şirketleri kurtarma müessesi olması nedeniyle önem taşıdığına dikkati çekerek, doğru denetimle bu sürecin yeniden düzenlenebileceğini aktardı.

Devletin, vergi borcunu ödemeyen firmalar için e-haciz yoluyla tahsilata gittiğini ifade eden Kartaloğlu, ancak Maliyeden alacağı olan ve mahsup talebinde bulunan firmaların da e-hacizle karşılaştığını ileri sürdü. Kartaloğlu, alacağı olan firmaları sistemden kontrol eden mekanizma kurulmasını önererek, "E-haciz uygulanan firma banka nezdinde kara listeye giriyor ve kredibilitesi düşüyor." diye konuştu.

Kartaloğlu, kamuda yaşanan e-dönüşümle yılbaşından itibaren ticari ve mali hayattaki birçok belgenin artık elektronik ortamda düzenlenmesi gerekeceğine işaret ederek, "Biz de TÜRMOB olarak bu konuda eğitimler düzenliyoruz. 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalar için elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirildi. Ama esnaf ve tüccar buna hazır değil, bu konu sıkıntı yaratabilir. Samanpazarı'nda, Çıkrıkçılar Yokuşu'nda bir esnaf 5 bin liranın üzerinde mal satınca fatura istediğinizde 'İnternete bağlanayım, Gelir İdaresinin portalına gireyim' diyemez. Bir nakliyeci ya da kamyoncu da aynı şekilde. Hal Kayıt Sistemi için de 1 Ocak'tan itibaren tüm belgeler elektronik olarak düzenlenmek zorunda. Burada müstahsil makbuzu için sıkıntı çıkabilir. Çiftçiden ürün alırken, bu makbuzun elektronik ortamda düzenlenmesi gerekiyor. Tarlada, bağda, bahçede ürün alırken, elektronik belge isteniyor. Bunlar ciddi sorun olacak." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 5 bin liralık rakamın 50 bin liraya çıkarılması ya da düzenlemenin ertelenmesi önerisinde bulundu.

Turizm sektöründe konaklama vergisi getirildiğine dikkati çeken Kartaloğlu, "Bu vergi 2020 için yüzde 1, sonrasında ise yüzde 2 olarak uygulanacak. Sektöre zaten yüzde 8 KDV uygulanıyor, vergi sisteminin sadeliği açısından KDV yükseltilerek bu yapılabilirdi." dedi.