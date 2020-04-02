Esnafa 25 bin liralık kredi desteği sevindirdi - MUŞ

AA

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle esnafın zor duruma olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kredi desteğinin esnafa cansuyu olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:"Esnafın taleplerini karşılamak için kurumda durmak zorundayız. Esnaflar da kısmi olarak iş yerlerini açmak zorunda. Evde kal çağrıları ciddiye alınmalıdır. Kredi desteği esnafımızda ciddi anlamda karşılık bulmuştur. Esnafımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün itibariyle orta ölçekli esnaf ve sanatkarlarımıza kredi vermeye başladık."