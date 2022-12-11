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Esnafa 2.6 milyar liralık destek sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın döneminde esnafa kullanılan kredilerde destek oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya çıkarıldığını, böylece 2.6 milyar lirayı aşan bir destek sağlandığını bildirdi

Esnafa 2.6 milyar liralık destek sağlandı
Esnafa 2.6 milyar liralık destek sağlandı
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın döneminde esnafa verilen desteklerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre salgın döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi.

Böylece 59.2 milyar liralık Hazine destekli kredide faiz artışı esnafa yansıtılmadı ve esnaf ile sanatkarlara 2.6 milyar liradan fazla destek sağlanmış oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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