Esnafa 2.6 milyar liralık destek sağlandı 0:00 / 0:00

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Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın döneminde esnafa verilen desteklerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 11, 2022

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre salgın döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi.

Böylece 59.2 milyar liralık Hazine destekli kredide faiz artışı esnafa yansıtılmadı ve esnaf ile sanatkarlara 2.6 milyar liradan fazla destek sağlanmış oldu.