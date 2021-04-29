Korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal yardımlar devam ediyor. Bu yardımların biri de esnafa kira desteği... Peki, esnafa 1000 TL kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ve merak edilen soruların yanıtları...

ESNAFA KİRA DESTEĞİ UZATILDI MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sürecinin başladığı şu saatlerde kritik açıklama yaptı ve esnafa müjdeyi verdi. Erdoğan, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi.

KİRA DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?



Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Cumhurbaşkanı, ''Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.'' ifadelerini kullandı.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU



Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilecekler. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri de 1 Temmuz 2021'e kadar erteleniyor.

ESNAFA KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI