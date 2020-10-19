Esnafın dükkanında bulduğu bukalemun korumaya alındı - MERSİN

AA

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte işletmecilik yapan Kerim Kaya, dükkanında bulduğu bukalemun için zabıta ekiplerine ulaşarak yardım istedi.Ekiplerin teslim aldığı bukalemun, veteriner tarafından tedavi altına alındı.Kontrolleri tamamlanan bukalemun, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerim Kaya, sabah dükkanına geldiğinde bukalemunun yumurtladığını gördüğünü belirterek, "İnsan ister istemez duygulanıyor. Hemen ekiplerle iletişime geçtim. Çok büyük hassasiyet gösterdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine." ifadelerini kullandı.