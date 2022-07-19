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Haberler Gündem 3. Sayfa Esnafın 'haraç çetesi' kâbusu! Son dakika: Bir haftada ikinci silahlı saldırı
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İstanbul'da esnafın 'haraç çetesi' kâbusu! Bir haftada ikinci silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta, dönerci Mustafa Ekinci'nin dükkanı ile oğlu bir hafta içerisinde 2 kez silahlı saldırıya uğradı. Dükkanın kurşunlanmasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Ekinci'nin oğlu ölümden döndü. Hayatı bir anda kâbusa dönen Mustafa Ekinci, kendisini haraç vermeye zorlayan bir çete tarafından tehdit edildiği, iş yerinin kurşunlandığı ve oğluna silahla saldırı yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Her iki saldırı da güvenlik kamerasına yansıdı

Esnafın 'haraç çetesi' kâbusu! Son dakika: Bir haftada ikinci silahlı saldırı
Esnafın 'haraç çetesi' kâbusu!
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DHA

İstanbul'da dönerci esnafının dükkanı ile oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Esnaf Mustafa Ekinci, kendisini haraç vermeye zorlayan bir çete tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 10 Temmuz Pazar günü Mustafa Ekinci'nin sahibi olduğu dönerci, bir grup tarafından kurşunlandı. Aynı şüpheliler bir hafta sonra da Ekinci'nin oğlu Sezer Ekinci'yi silahla saldırıda bulundu.

ŞÜPHELİLERDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bacağından yaralanan Sezer Ekinci, hastanede tedavi edildi. Saldırılarla ilgili polise ihbarda bulunan Mustafa Ekinci, haraç vermeyi kabul etmediği için önce iş yerine sonra da oğluna saldıran şüphelilerden şikâyetçi oldu.

'NEREDE NASIL SALDIRICAKLARINI BİLMİYORUZ'

Uzun süredir bu çete üyelerinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Mustafa Ekinci, "Haraç istediler, vermeyeceğimi söyleyip gönderdim. Bayramın ikinci günü dükkanıma saldırdılar. Emniyete gittim, yakalayacaklarını söylediler. Bununla da kalmadı, çocuğum işten dönerken öldürmek için ateş ettiler. Çocuk kaçıp bir dükkana giriyor. Sürekli peşimdeler, hala ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Adalet bu mu? Biz esnaf olarak ekmeğimizin peşindeyiz. Şu an bizim canımız tehlikede. Nerede nasıl saldıracaklarını bilmiyoruz. Öldürmek için ateş ediyorlar ama karakol mala zarar vermek suçundan ifade alıyor. Böyle bir şey var mı?" dedi.

'DAHA ÖNCE DE DÜKKANI KARIŞTIRMAYA GELENLER'

Silahlı saldırıya uğrayan Sezer Ekinci ise, "Gece işten çıktım, servisten indiğimde karşılaştık. Can havliyle berbere kaçtım. O sırada 5 el ateş ettiler. Bir tanesi berberin içine girerken bacağıma geldi. Daha önce de dükkanı karıştırmaya gelen çocuklar bunlar" şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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