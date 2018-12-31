Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokantacı esnafının daha çok kazanması için yemek kartında ilk olarak komisyon miktarını indirdiklerini söyledi.

Komisyon miktarını indirdikten sonra yerli ve milli bir yemek kartı tasarladıklarını, yaklaşık 2 ay önce Yemekmatik'i çıkarttıklarını anlatan Yenice, kartın kısa sürede bilinirliliğini sağladıklarını ifade etti.

Yemekmatik üyeliğine talebin beklenenin üstünde olduğunu aktaran Yenice, "Bizim 3 aylık hedefimiz 20 bin üye iş yeriydi ancak bu hedefi 2 ayda yakaladık. 2019 sonuna kadar 130 bin hedefimiz var. Onu da beklentilerimizin çok ötesinde erken yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Yenice, sadece üyeleri değil, başka sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da kartı tercih etmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"1 Ocak'tan itibaren İstanbul Kadıköy ve İzmir'de 42 şubesi ve 676 çalışanıyla özel bir banka bizim kartımızı kullanmaya başlıyor. Şu anda kartların dağıtımı yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren bu bankamızın Kadıköy ilçesindeki ve İzmir'deki şube çalışanları Yemekmatik kullanmaya başlayacak. Bankanın tüm personeli ise 2019'un ilk çeyreğinde bizim kartımızı kullanacak diye tahmin ediyoruz. Bu, yapmış olduğumuz çalışmalara çok değerli bir katkı koydu. Bu bankanın ardından ikinci bir bankayla da anlaşma sağlayacağız. Onun dışında kamu kurumlarıyla ve özel sektörle de görüşmelerimiz devam ediyor. İki holdingle bu konuda anlaşmamız var. Üye iş yerleri konusunda da anlaşmalarımız devam ediyor. İnşallah yeni yılda bunların müjdesini vereceğiz."

Tekil kullanıcı sayısının da hızla arttığı bilgisini paylaşan Yenice, amaçlarının üye sayısını artırmak olduğunu ifade etti.

Yemekmatik'in özelliklerine işaret eden Yenice, "Bu kartın şu anda en büyük avantajı iki bakiyesinin olması. İlk bakiye yemek için, ikinci bakiye ise anlaşmalı olduğumuz iş yerlerinde, giyimden beyaz eşyaya süper marketlere kadar çok önemli kurumlarla anlaşmalarımız var. Kişi aynı zamanda ikinci bakiyesini anlaşmalı olduğumuz iş yerlerinde karta özel iskontolarla mal tedarik etme anlamında kullanıyor." diye konuştu.

Rekabet Kurulunun kararı gereği yüzde 6 komisyon alındığını anımsatan Yenice, "Önümüzdeki süreçte bu kartın dükkan yapılandırılmaları tamamlandığı zaman burada ödenen yüzde 6 komisyonu da iade etmeye yönelik çalışmalarımız var. Bunun müjdesini de ilerleyen günlerde vereceğiz." dedi.

Yenice, esnaftan çok olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

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