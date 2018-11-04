Espanyol - Athletic Bilbao maçı istatistikleri

İspanya Primera Lig maçında Espanyol ile Athletic Bilbao, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:00. Maç öncesi Espanyol 18 puanla 5. sırada, Athletic Bilbao 10 puanla 16. sırada bulunuyor. Espanyol, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Athletic Bilbao son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 158 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Espanyol kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, Athletic Bilbao sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Espanyol son haftadaki Real Sociedad müsabasında 2-1 kazandı.

Athletic Bilbao, Leganes karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, alan Espanyol, 7 gol attı ve 1 gol yedi.

Athletic Bilbao, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 beraberlik elde etti. Athletic Bilbao, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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