Espanyol Kulübü, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Machin, ekim ayında David Gallego'nun yerine göreve getirilmişti.
La Liga'da 18 haftada 10 puan toplayan Espanyol, son sırada bulunuyor.
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