Espanyol - Levante sahaya çıkıyor

Espanyol ve Levante, 16 Eylül 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:15. Espanyol 4 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Levante 4 puanda ve 4. sırada. Espanyol son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Levante, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 141 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Espanyol kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Levante sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Espanyol önceki hafta Levante mücadelesinde 1-2 yenildi.

Levante ise Espanyol karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Espanyol, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Espanyol, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Levante ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Levante, 3 gol atarken 0 gol yedi.

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