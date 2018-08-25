Espanyol - Valencia sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Espanyol, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Valencia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. Espanyol 1 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Valencia 1 puanda ve 12. sırada. Espanyol, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Valencia son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 140. İddaa'da Espanyol kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Valencia kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Espanyol son haftadaki Valencia müsabasında 0-2 yenildi.

Valencia ise Espanyol karşılaşmasında 0-2 kazandı.

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