1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig’de, mücadele sürüyor. 1907 Fenerbahçe’nin 3-0 mağlubiyeti ardından ligde bu sezon sonrasında ilk dörtte yer bulan takımlar, offline finallere katılma hakkı kazandı.

Toplamda 90 maçın yapıldığı ligde son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci Gamers of Future, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü 1907 Fenerbahçe oldu. Dört takım yarın offline finallerde şampiyonluk için yarışacak. Seyirciye kapalı olarak yapılacak yarışmalarda Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe ve Gamers of Future ile Oyun Hizmetleri karşılaşacak.

Finalistler 23 Aralık Pazar günü seyirciye açık olarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

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