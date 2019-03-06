Esra Balamir: Çok büyük aptallık etmişim

Giriş: 06.03.2019 - 11:39 | Güncelleme:  

Şarkıcı Esra Balamir, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Balamir, "Hayatımın en büyük hatası o ameliyatları yaptırmamdı" ifadelerini kullandı

  • 1Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    1|31

    Şarkıcı Esra Balamir, 2. Sayfa programına konuk oldu. Dört kez burun ameliyatı olan Balamir, "Hayatımın en büyük hatası o ameliyatları yaptırmamdı" ifadelerini kullandı. İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

  • 2Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    2|31

    "HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI..."

    Hayatımın en büyük hatası o ameliyatları yaptırmamdı. Küçük bir burnum vardı onu büyütmek istedik olmadı. Dört kez burun ameliyatı oldum. Sonradan çok pişman oldum ama iş işten geçti.

  • 3Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    3|31

    "ÇOK BÜYÜK APTALLIK ETMİŞİM"

    Bakıyorsun birileri yaptırmış, "Ben de yaptırayım" diyorsun ama olmuyor. Çok büyük aptallık etmişim. 

  • 4Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    4|31

    Yüzümde dolgu falan yok, yaptırmadım. 

  • 5Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    5|31
  • 6Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    6|31
  • 7Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    7|31
  • 8Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    8|31
  • 9Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    9|31
  • 10Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    10|31
  • 11Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    11|31
  • 12Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    12|31
  • 13Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    13|31
  • 14Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    14|31
  • 15Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    15|31
  • 16Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    16|31
  • 17Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    17|31
  • 18Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    18|31
  • 19Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    19|31
  • 20Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    20|31
  • 21Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    21|31
  • 22Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    22|31
  • 23Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    23|31
  • 24Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    24|31
  • 25Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    25|31
  • 26Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    26|31
  • 27Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    27|31
  • 28Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    28|31
  • 29Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    29|31
  • 30Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    30|31
  • 31Esra Balamir: Hayatımın en büyük hatası... - Magazin haberleri
    31|31

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0