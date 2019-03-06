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"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI..."

Hayatımın en büyük hatası o ameliyatları yaptırmamdı. Küçük bir burnum vardı onu büyütmek istedik olmadı. Dört kez burun ameliyatı oldum. Sonradan çok pişman oldum ama iş işten geçti.