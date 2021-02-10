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Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı nedir? Esra Dermancıoğlu'na ne oldu?

Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı nedir? Sorusu oyuncunun takipçileri tarafından merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Esra Dermancıoğlu hastalığı ile ilgili detayları paylaştı.

Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı nedir? Esra Dermancıoğlu'na ne oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından hastalığı ile ilgili bilgiyi takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncunun ise diziden ayırılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu.

ESRA DERMANCIOĞLU HASTALIĞI NEDİR?

Oyuncu Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı ve bacağının halini paylaştı. Esra Dermancıoğlu, ürtiker hastası olduğunu açıkladı. “Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” sözleriyle takipçilerini uyardı.

ESRA DERMANCIOĞLU BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ilerleyen bölümlerinde intihar sonucu öleceği ve diziden ayrılacağı iddia edilen oyuncuya dair kesin bir açıklama yoktur. Oyuncunun tahmini olarak 85. ya da 86.bölümde diziden ayrılacağı söyleniyor.

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