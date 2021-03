Rasim Öztekin'i özel günde andı 0:00 / 0:00

8 Mart'ta hayatını kaybeden Rasim Öztekin, eşi Esra Kazancıbaşı tarafından anıldı. Kazancıbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "20 yıllık beraberliğimizde kalbimdeki sevgisi her geçen gün büyüyen, tiyatro sahnesinde devleşen Aşkım, Rasim'im... 2009'da ileri kalp yetmezliğiyle hastanede 2,5 ay mücadele verdiğin zorlu dönem sonrasında, doktorlar sana canlı performansı yasakladılar. Çok üzüldün biliyorum. Bir gün bile isyan etmedin. Senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğin 'Geniş Aile', 'Seksenler', 'Mandıra Filozofu', 'Düğün Dernek' gibi dizi ve filmlerde yer alarak sanatın içinde bir şekilde yer aldın. 12 yılda her yaştan, her kesimden insanın, Türkiye'nin Rasim Ağbi'si oldun. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun nişanesi kavuğu ustan Ferhan Şensoy'dan aldın, muhteşem bir törenle Şevket Çoruh'a devrettin."

"Ferhan Şensoy'dan kavuğu teslim aldığında tiyatro sevdana kavuşur muyum umuduyla kendini biraz daha iyi hissettiğin o günlerde doktoruna umutla yeniden sordun. Ama kalp yetersizliğinin yanına, ritm problemleri de eklendiği için doktorun tiyatro sahnesinde canlı performans yapmana izin vermedi. Törende de söylediğin gibi "Kavuklu iken tiyatro yapamamak" seni çok üzdü. İşte o andan itibaren "Tiyatro yapmıyorsam, bu kavuğu uygun adaya devretmeliyim" düşüncesiyle uykularının kaçtığına tanığım. Düşünüyorum da, iyi ki kavuğu devrettin. Şimdi huzurla uyuduğuna eminim."

"Kavuk devir teslim töreninde gökyüzüne seslendiğin Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Savaş Dinçel ve Münir Özkul ustaların ile buluştun şimdi. Ustan Ferhan Şensoy başta olmak üzere tiyatroya emek veren herkesin Dünya Tiyatro Günü Kutlu olsun."

"Rasim'im, sevdiğim adam, senin de Dünya Tiyatro Günü'n kutlu olsun. Biraz erken ve ansızın gittin. Tiyatro yapamasan bile rol olacağın daha pek çok dizi ve film vardı. Ve bizim vizyondaki aşk filmimiz yarım kaldı. Böyle bakarsam dayanması çok zor. İkinci hayat olarak nitelendirdiğimiz 2009'dan bu yana geçen 12 yılda yaşadığımız dolu dolu hayat, sanatsal anlamda yaptıkların ve her geçen gün devleşen aşkımız tek tesellim. Dünya Tiyatro Günü'nde sana ve gökyüzündeki yitirdiğimiz tüm ustalara selam olsun."