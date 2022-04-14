Esra Şaşmaz İle Masal Zamanı: Keloğlan ile Dağ Aslanı

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Keloğlan ile Dağ Aslanı

Keloğlan küçükken çalışmayı sevmezmiş, büyüdükçe çalışmayı sevmemeye devam etmiş. Evde yatar uyurmuş, tarlaya gitse uyurmuş. Bir gün anası Keloğlan’a kızmış:

"Oğlum, on koyunumuz var, bari onları götür otlasınlar. Bir işe yara." demiş.

Bunun üzerine Keloğlan anasının sözünü dinlemiş, koyunları alıp dağa çıkmış. Koyunlar otlarken Keloğlan uyuya kalmış. Koyunlar almış başını gitmiş. Neden sonra Keloğlan uyanmış. Bakmış koyunlar yok, sağa sola koşmuş, koyunları aramış ama boşuna, çaresiz eve dönmüş.

Keloğlan’ın koyunları kaybettiğini öğrenen anası sopasını eline alıp, Keloğlan’ın üstüne yürümüş. Keloğlan kaçmış, anası kovalamış:

"Keleş oğlan seni, on koyun güdemezsin, en büyük benim dersin. Koyunları bulmadan eve dönme." diyerek arkasından bağırıp çağırmış.

Keloğlan anasından kurtulduktan sonra uyuyup kaldığı yere gitmiş. Koyunların izini aramış. Çok uzaklardan gelen bir mee sesi duymuş. Koyun melemesi karşıki kayalıktan geliyormuş. Kayalığa doğru yürümüş, melemeler çoğalmış. Oradaki bir mağaraya girmiş ve koyunları bulmuş.

Bu mağara bir dağ aslanının mağarasıymış. Keloğlan’ın mağaraya girdiğini gören dağ aslanı Keloğlan’ın üstüne atılmış ve onu yakalayıp koyunların yanına bağlamış. Keloğlan dağ aslanından aman dilemiş:

"Ey dağ aslanı, ben ettim sen etme. Seni rahatsız ettim, kusura kalma. Bir anam var koyunları ister. Büyüklük göster, sal bizi, bırak yolumuza gidelim."

Bunun üzerine dağ aslanı: "Sus, sessizce otur orada. Hem kafan kel hem de çok konuşuyorsun. İki günde bir koyun yesem yirmi günde koyunlar biter. Sonra sıra sana gelecek. Acaba seni nerenden yemeye başlasam? Cevaplamam gereken zor bir soru bu."

Keloğlan bakmış olacak gibi değil, dağ aslanı laftan anlamaz. Bir kurnazlık düşünmüş:

"Sayın dağ aslanı, siz bu dağın kralısınız ve burası sizin sarayınız. Bu saray çok kirli. Ellerimi çözün sadece bir ayağım bağlı kalsın, her yeri silip süpüreyim."

Dağ aslanı: "Doğru, ben bu dağın kralıyım. Burası beni sarayım. Saraylar kirli olmaz."

Dağ aslanı Keloğlan’ın ellerini çözmüş. Keloğlan hemen temizliğe başlamış. Bir saat sonra dağ aslanı gidince Keloğlan ayağındaki ipi çözmüş.

Koyunlarla birlikte mağaradan kaçıp gitmiş. Keloğlan’ın koyunlarla geldiğini gören anası onları çoşkulu bir şekilde karşılamış.

Keloğlan’ı yanaklarından öpmüş, koyunları ağıla kapamış. Daha sonra Keloğlan’la anası geceyi geçirmek üzere evlerine çekilmişler.