Esra Sönmezer: Şimdiden form tutmaya başladım

Giriş: 07.02.2019 - 08:15 | Güncelleme:  

Oyuncu Esra Sönmezer, soğuk havaya aldırış etmeden bisikletle gezintiye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu ISBIKE’ten faydalanan oyuncu Esra Sönmezer, önceki akşam Bebek-Sarıyer sahil hattında turlarken görüntülendi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Esra Sönmezer, soğuk havaya aldırış etmeden bisikletle gezintiye çıktı. Flaşlar patlayınca bisikletinden inip gazetecilerin yanına gelen Esra Sönmezer, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • 2Esra Sönmezer: Şimdiden form tutmaya başladım - Magazin haberleri
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    "BUNDAN SONRA BENİ SIK SIK BİSİKLETLE GÖRÜRSÜNÜZ"

    Uygulamayı çok beğendiğini ifade eden Sönmezer, "İlk kez kullanıyorum. Hem pratik hem de ucuz bir hizmet. Evimizden bisikletle sahile gelemiyoruz. Bu hizmetle bisiklet ayağımıza geldi. Bundan sonra beni sık sık bisikletle görürsünüz" diye konuştu. 

  • 3Esra Sönmezer: Şimdiden form tutmaya başladım - Magazin haberleri
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    "ŞİMDİDEN FORM TUTMAYA BAŞLADIM"

    Önümüzdeki günlerde Tamer Karadağlı, Zeyno Gönenç ve Volkan Sevencan’la birlikte ‘İkinin Biri’ isimli tiyatro oyununda yer alacağını belirten Sönmezer, “Şimdiden form tutmaya başladım” dedi.

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