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"BUNDAN SONRA BENİ SIK SIK BİSİKLETLE GÖRÜRSÜNÜZ"

Uygulamayı çok beğendiğini ifade eden Sönmezer, "İlk kez kullanıyorum. Hem pratik hem de ucuz bir hizmet. Evimizden bisikletle sahile gelemiyoruz. Bu hizmetle bisiklet ayağımıza geldi. Bundan sonra beni sık sık bisikletle görürsünüz" diye konuştu.