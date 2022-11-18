Esra Zeynep Yücel'den 'Aşk Budur' 0:00 / 0:00

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Esra Zeynep Yücel, yeni şarkısı 'Aşk Budur'u dinleyicilerinin beğenisine sundu. Şarkının söz ve müziğinde Şehrazat Kemali Söylemezoğlu'nun imzası bulunuyor.

Şarkının okumalarında da bulunan Şehrazat, Esra Zeynep Yücel'e destek verdi. Şehrazat, "Esra, çok yalın ve çok temiz bir sese sahip. Şarkımı şahane yorumladı ve çok içime sinen bir iş oldu" dedi.

Şarkıcı, "Müzik, ülke, yöre ve tür ayırt etmeksizin ortak bir dil. Bazen bir melodi ile bir kişinin gönlüne girebilirsiniz. Bir tını sizi dünyanın öbür ucuna götürebilir. Yaptığım müzik ile hedefim sadece gönüllerin bam telini titretebilmek" ifadelerini kullandı.

'Aşk Budur', tüm dijital platformlarda yerini aldı.