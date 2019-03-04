Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Esra Zeynep Yücel, basın mensuplarının, "Türkiye’deki caz dinleyicisini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu, "Son zamanlarda jazz hakkındaki tabular kırıldı ve artık jazz daha çok ilgi görüyor. Güzel müzik için tarz ayrımı yapılmaz. Güzel müzik her şekilde ve her yerde dinlenir. Dinleyiciler, güzel müziğin ayrımını yapıyor. Bu sayede biletleri tükenen konserler yapabiliyoruz" şeklinde yanıtladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yücel, "Dear Frank" albümünden sevilen Frank Sinatra şarkıları ve caz müziğin efsanleşmiş parçalarından oluşan repertuvarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.