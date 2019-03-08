SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın, geçtiğimiz Eylül ayında bir radyo programında esrar kullandığı anların görüntüsü medyaya sızmıştı.

Pentagon'un bu görüntüler üzerine harekete geçerek, Musk hakkında güvenlik soruşturması başlattığı belirtildi. The Guardian'da yer alan habere göre, Musk hakkındaki soruşturma görüntülerin ortaya çıkmasından hemen sonra başlatıldı.

SpaceX, ABD hükümetine uydu servisi sağladığı için Musk'ın güvenlik izni bulunuyordu.

Pentagon Sözcüsü Albay Mike Andrews konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahremiyet ve güvenlik ilkeleri nedeniyle, bireylerin güvenlik izni durumları hakkında kamuya açık bir biçimde konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında komedyen Joe Rogan'ın internet üzerinden yaptığı şova katılan Musk, burada esrar kullanmış ve görüntüler sosyal medyada çokça tartışılmıştı.