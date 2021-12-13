Esrarengiz fare yavruları yüzerken görüntülendi

Meteoroloji'den o bölge için bir uyarı daha!

AA

Geçmişte kürk üretimi maksadıyla komşu ülkelerdeki çiftliklere getirilen ve bir süre sonra bu çiftliklerden kaçarak Iğdır'a yerleşen su maymunları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşamlarını sürdürüyor.

AA'nın haberine göre Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı bünyesindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde yer alan buzullar ve kar örtüsünden beslenen yöredeki sulak alanlar, su maymunlarına yaşam alanı sunuyor.

Her yıl sonbahar aylarında doğan su maymunu yavruları, bu sulak alanın farklı bölgelerine yayılıyor.

Son üreme dönemiyle dünyaya gelen ve sulak alana yayılan su maymunu yavrularından bazıları yüzerken görüntülendi.