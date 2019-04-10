Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün yıllık olağan genel kurulunda çıkan ibrasızlıklara mahkeme tarafından tedbir konulduğunu belirterek, "Alınan mahkeme kararı her şeyin üstündedir. Bu ibrasızlık durumu 114 yıllık köklü tarihe sahip olan kulübümüze hiç yakışmadı" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Genel kurulda, yönetim kurulu mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Denetim kurulu da kabul görmedi. Mali genel kurul sonrasında yönetim kurulumuz, hukuki haklarını kullanarak mahkemeye başvurdu. İki ibrasızlık kararı hakkında mahkeme tedbir kararı aldı. Alınan mahkeme kararı her şeyin üstündedir. Bu ibrasızlık durumu 114 yıllık köklü tarihe sahip olan kulübümüze hiç yakışmadı."

Genel kuruldan çıkan bu sonucu çok iyi analiz etmeleri gerektiğini dile getiren Hamamcıoğlu, "Bu ibrasızlığı küçük bir grubun organizasyonu ve komplo olarak görmek, olumlu olumsuz oylar arasındaki farkı küçümsemek, liseli lisesiz mücadelesine indirgemek çok kolaycılık olur. Bu düşünce, hatalardan ders çıkarmaya engel teşkil eder." diye konuştu.

Galatasaray Kulübünün farklı fikirlerin rahatça ifade edilebildiği bir camia olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, "Galatasaray, bütün branşlarda daima birincilik hedefleyen, lisesi, üniversitesi, yardımlaşma vakıfları, dernekleri olan, dünyanın dört bir yanına yayılmış taraftarı olan, eşi benzeri bulunmayan bir kulüptür. Galatasaray'da gruplar yoktur. Sadece paydaşları vardır. Bu paydaşlar, başarıyı ve başarısızlığı bir bütün olarak paylaşır. Hiçbir Galatasaraylının bir diğer Galatasaraylının sevdasını ölçmeye, kategorileştirme yaparak aşağılamaya hakkı yoktur. Kimsenin de haddine değildir." ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu, camia içindeki bütün paydaşları sakinliğe, tahriklere kapılmamaya ve başarıya odaklanmaya davet ederek, sözlerini tamamladı.