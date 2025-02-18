Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Eşref Rüya dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin tatınıtım fragmanı yayınlandı. Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesine sahip olan dizinin tanıtımında; Nisan, Eşref'e 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı söylerken, Eşref'in bileklerinde gözüken kelepçe detayı merak uyandırdı. Peki Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya konusu ve oyuncu kadrosu…
Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı Tims&B imzalı dizinin tanıtımı yayınlandı. Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesini izleyicilerle buluşturacak olan dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Eşref Rüya yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.
EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Kanaldan yapılan açıklamaya göre, Tims&B imzalı dizi çok yakında izleyicisiyle buluşacak.
Dizinin yayın tarihi belli olduğunda haberimize eklenecektir.
EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya dizisi, izleyicileri derinden etkileyecek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.
Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.
Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.
Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.
Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor.
Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.
EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI
Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı Eşref Rüya’nın kadrosunda;
Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.