Essa Grup, Türkiye’yi dünya saat fuarında temsil ediyor

Hong Kong Convention & Exhibition Center’da, bu sene 37.si düzenlenen, çeşitli ülkelerden 800’ü aşkın firmanın katıldığı, dünyanın en büyük fuarlarından biri olma yolunda ilerleyen Hong Kong Watch and Clock Fair 2018’de Essa Grup, 5 markasına ait saat ve aksesuarlarıyla fuarda boy gösteriyor. Kendisine ait markaları Daniel Klein, Freelook, Bigotti ve dünya lisansörlüğünü üstlendiği Santa Barbara Polo & Racquet Club ve Sergio Tacchini markalarının üretimini ve tüm dünyaya dağıtımını yapan Essa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik:“Bu yıl dünyanın önemli saat fuarlarından ‘Hong Kong Watch and Clock Fair’a 6. kez katılıyoruz. Asya ülkelerinde saatlerimiz çok beğeniliyor. Sloganımız olan “Herkes için moda” tüm insan tipine ve her bütçeye uygun saat üretmemizden ileri gelmektedir. Ar-ge çalışmalarımızı Hong Kong ve İsviçre’de dünyaca ünlü tasarımcılarla yapıyoruz. 100’den fazla saat modellerinde, 6 farklı renk, ‘Swarovski’ taşlar, organik cam ve lens kullanımı ve ekonomik fiyatlar ile ürünlerimizi dünyada tüketiciyle buluşturuyoruz. Saat üretim ve satışıyla beraber modayı yakın takip edip gözlük, cüzdan, çanta sektöründe kendi tasarımlarımızla yapılan ürünlerimiz ayrı bir ilgi görüyor. Artık Türkiye’nin dünya saat sektöründe iddialı olduğunu herkese gösterdik” dedi.

Ayrıca 2020 yıl sonu hedefinin, dünya saat sektöründe Türkiye’nin adını dünyaya en iyi şekilde duyurmak olduğunu kaydeden Çevik, tüm modellerin Essa Grup bayileri dışında resmi alışveriş sitesi tiktak.com.tr internet sitesinden de online olarak satışının yapıldığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ