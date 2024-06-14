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        Haberler Yaşam Estetik açıdan tuhaf tasarımlar: İşte alışılmadık görüntüleriyle sizi şaşırtacak 20 eşya!

        Estetik açıdan tuhaf tasarımlar: İşte alışılmadık görüntüleriyle sizi şaşırtacak 20 eşya!

        İnsanlar gördükleri farklı içerikleri sosyal medyada diğer insanlarla paylaşmayı seviyor. İnternette paylaşılan bu içerikler, her türlü konuda olabiliyor. Örneğin kullanıcılar, gördükleri ilginç ve tuhaf tasarımlı eşyaları fotoğraflayıp paylaşıyor, bu tasarımlar hakkında yorumlar yapıyorlar. İşte, sosyal medyada paylaşılan dikkat çekici 20 tasarım ve paylaşanların bu tasarımlar hakkındaki yorumları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 02:30
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        Tasarım dünyası her zaman yenilikçi ve estetik çözümler üretmeye çalışsa da, zaman zaman beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kimi tasarımlar işlevsellikten uzak ve kullanımı zor hale gelirken kimileri ise estetik açıdan tuhaf ve ilginç görünebiliyor. Haberimizde, karşınıza çıkacak en ilginç ve tuhaf tasarımlı eşyaları derledik. İşte, alışılmadık tasarımlarıyla dikkat çeken bazı eşyalar ve onları paylaşan insanların yorumları...

        2

        ''Yani, kim klozetten yapılmış bir banka oturmak ister ki?''

        3

        "Teyzem bunları bir antika dükkanında buldu, 2.500 dolar verirseniz hepsi sizin!"

        4

        ''Bu çantayı alışveriş merkezinde güvenlikten geçirdiğinizi düşünün!''

        5