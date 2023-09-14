Estetik ameliyat olmak için evini satan 48 yaşındaki kadın yeni görüntüsünden çok memnun

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Kelly, ameliyata dair tüm süreci karşılayabilmek için evini sattı. 4 saatlik bir oprasyondan sonra Kelly istediği genç görünümü elde etti. Hatta yeni görüntüsünün, beklentisinin bile üzerinde olduğunu ifade ediyor.

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Tiktok'ta sürecini paylaşan Kelly, evini sattığı için eleştirilere maruz kalsa da sonuçtan çok memnun olduğunu ve kesinlikle buna değdiğini söylüyor.