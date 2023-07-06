Estetik ameliyatlara 45 bin Euro harcayan genç adam Patrick, küçük yaşlardan beri oyuncak bebeklere karşı hayranlık duyuyordu. 18 yaşına gelince onlara benzemek istedi ve birçok estetik operasyon geçirdi. Patrick, şu anki görüntüsünden oldukça memnun olduğunu söylüyor. HT Giriş: 06.07.2023 - 12:24 Güncelleme: 06.07.2023 - 12:38 facebook

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Partick, henüz 18 yaşındayken estetik operasyonlar yaptırmaya başladı. Doğal hali ile de kadınsı yüz hatlarına sahip olduğu için operasyonlarda bu özelliğini ön plana çıkardı.

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Bir estetik salonuna ilk ziyaretlerinden bu yana Patrick; botoks, burun estetiği, yüz germe ve diğer kozmetik tedaviler için toplam 45.500 Euro harcadı.