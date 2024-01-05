Estetik hüsranı: Operasyon sonrası değişimlerinden memnun kalmayan insanların son hali
İnsanlar bazı fiziksel özelliklerinden rahatsızlık duyabilirler ve bunları değiştirmek için ufak operasyonlar geçirebilirler. Ancak bazen sonuç, istendiği gibi olmayabilir hatta bir önceki hallerinden daha kötü de olabilir. İşte sizin için, yaptırdığı estetikten memnun olmayan bazı insanların son hali...
Estetik müdahaleler, birçok kişi için hayal ettikleri dış görünüşe ulaşma amacıyla tercih edilen yollardan birisidir. Ancak bazı insanlar yaptırdıkları estetik operasyonlar sonrasında bekledikleri memnuniyeti bulamıyor ve pişmanlık duyabiliyor. İşte, estetik hayal kırıklıklarının gölgesinde kalan bazı insanların değişimleri...
''Çene ve yüz ameliyatı geçirdim. Ameliyattan 3 ay sonra yüzümün şekli hala kötü durumda, ne yapacağımı bilmiyorum.''
''Burun estetiği ve şakak gerdirme ameliyatı oldum. Güzel burnum mahvoldu, çok pişmanım.''
''İlk kez botoks yaptırıyorum, 4 gün oldu ve göz kapağım normalden daha çökük görünüyor. Bu daha da kötüleşecek mi?''
''Dolgumun 6. günündeyim, bu normal mi? Üst dudağım gerçekten ördek dudaklarına benziyor.''
''Yaptırdığım burun estetiği ameliyattan sonra daha da kötüleşti.''
''Burun ameliyatı oldum ama hiçbir değişiklik yokmuş gibi hissediyorum hatta sanırım burnum daha fazla yayıldı.''
''Dudak dolgumun 3.ayındayım ve dudağımın halinden hiç memnun değilim, dolguyu eritmeli miyim?''
''Burun estetiğinden 2 ay sonra kendimi daha berbat hissediyorum.''