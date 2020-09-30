Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma

AA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, geçen hafta Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon yaptıran, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra B.S'nin ölümüne ilişkin soruşturmada, İzmir'de yakalanan Dr. Öner S'in ardından iş yeri sahibi Erdal D. de tutuklandı.

Bu arada, Kübra B.S'nin ölümüne neden olan estetik operasyonun yapıldığı iş yerinin üç ay önce açıldığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Kübra B.S'nin hayatını kaybettiği gün, Erdal D. ile beraberindeki 4 kişinin iş yerini boşaltarak kaçtığı belirlendi.

Ayrıca, Dr. Öner S'nin ifadesinde, iş yeri sahibini suçladığı belirtildi.

- Olayın geçmişi

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon yaptıran, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra B.S'nin ölümüne ilişkin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, 24 Eylül'de sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Eylül'de şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı vermiş, 5 şüpheliden 2'si İzmir'de yakalanmış, Dr. Öner S. tutuklanmıştı.