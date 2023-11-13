Haberler Magazin Estetik operasyon sonu oldu! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti!

Estetik operasyon sonu oldu! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti! Dünyaca ünlü bir fenomen yaptırdığı liposuction işleminden sonra tam dört kez geçirdiği kalp krizinden sonra hayatını kaybetti. Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:49 facebook

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29 yaşındaki Brezilyalı fenomen Luana Andrade, Sao Paulo'da geçirdiği liposuction işleminden bir gün sonra yaşamını yitirdi. Ameliyat sırasında komplikasyonlar yaşandı ve fenomen isim tam dört kez kalp krizi geçirdi.

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Sao Luiz Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre ameliyat modelin ailesi tarafından seçilen doktor ve anestezist ile gerçekleşitirildi. Brezilya basınının haberine göre; ameliyat yarıda kesildi ve testlerde "büyük tromboz" tespit edildi. Andrade, "ilaç ve hemodinamik tedavisini gördüğü yoğun bakım ünitesine nakledildi.