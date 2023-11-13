Estetik operasyon sonu oldu! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti!
Dünyaca ünlü bir fenomen yaptırdığı liposuction işleminden sonra tam dört kez geçirdiği kalp krizinden sonra hayatını kaybetti.
29 yaşındaki Brezilyalı fenomen Luana Andrade, Sao Paulo'da geçirdiği liposuction işleminden bir gün sonra yaşamını yitirdi. Ameliyat sırasında komplikasyonlar yaşandı ve fenomen isim tam dört kez kalp krizi geçirdi.
Sao Luiz Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre ameliyat modelin ailesi tarafından seçilen doktor ve anestezist ile gerçekleşitirildi. Brezilya basınının haberine göre; ameliyat yarıda kesildi ve testlerde "büyük tromboz" tespit edildi. Andrade, "ilaç ve hemodinamik tedavisini gördüğü yoğun bakım ünitesine nakledildi.
Plastik cerrah Diovane Ruaro konu hakkında: "Ameliyat öncesi yeterli bir prosedür uygulansa da, ne yazık ki bizi üzen bu ölüm gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
Brezilyalı modelin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Joao Hadad ise şu cümleleri kurdu: "Parçalandım ve en büyük kabusumu yaşıyorum. Bir parçam onda kaldı"