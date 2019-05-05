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Tanımak imkansız!

Giriş: 05.05.2019 - 09:10 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İşte estetik operasyonlarla adeta başka birine dönen o ünlüler...

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    Yapılan araştırmalara göre; fiziksel görünüm insanlar üzerinde oldukça etkili... Kusursuz görünüm ve güzellik deyince akıllara gelen ilk isimler ise ünlüler... İşte estetik operasyonlarla adeta başka birine dönen o ünlüler...

    Christina Aguilera

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    Deepika Padukone

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    Kim Kardashian

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    Megan Fox

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    Nicole Kidman

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    Türkan Şoray

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    Ashton Kutcher 

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    Hande Ataizi

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    Hande Yener

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    Pınar Altuğ

  • 12Tanımak imkansız!
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    Ajda Pekkan

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    Demet Şener

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    Filiz Akın

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    Emina Sandal

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    Çağla Şikel

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  • 23Tanımak imkansız!
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    Ebru Şallı

  • 24Tanımak imkansız!
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  • 25Tanımak imkansız!
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    Miley Cyrus

  • 26Tanımak imkansız!
    26|42

    Ebru Yaşar

  • 27Tanımak imkansız!
    27|42

    Tarkan

  • 28Tanımak imkansız!
    28|42

    Seda Sayan

  • 29Tanımak imkansız!
    29|42

    Shakira

  • 30Tanımak imkansız!
    30|42

    Ebru Polat

  • 31Tanımak imkansız!
    31|42

    Rihanna

  • 32Tanımak imkansız!
    32|42

    Petek Dinçöz

  • 33Tanımak imkansız!
    33|42

    Jennifer Aniston

  • 34Tanımak imkansız!
    34|42

    Victoria Beckham

  • 35Tanımak imkansız!
    35|42

    Angelina Jolie

  • 36Tanımak imkansız!
    36|42

    Madonna

  • 37Tanımak imkansız!
    37|42

    Kylie Jenner

  • 38Tanımak imkansız!
    38|42

    Kate Winslet

  • 39Tanımak imkansız!
    39|42

    Tom Cruise

  • 40Tanımak imkansız!
    40|42

    Beyonce

  • 41Tanımak imkansız!
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    Adele

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    Scarlett Johansson

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