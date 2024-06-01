Estonya Başbakanı Kallas: Rusya'nın zafer kazanması halinde bir B planımız yok

BBC'ye açıklamalarda bulunan Kallas, ülkesi gibi her NATO müttefikinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 1'inden fazlasını vermiş olmaları halinde Ukrayna'nın savaşı kazanmış olacağını savundu.

Kallas, Ukrayna'daki savaşın bitmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Baltık ülkelerini kontrol altına alma riskine" karşı hazırlıklarının bulunmadığına dikkati çekerek, "Rusya'nın zafer kazanması halinde bir B planımız yok çünkü o zaman Ukrayna'nın Rusya'yı geri püskürtmesine yardım ettiğimiz A planına odaklanmayı bırakırız." ifadesini kullandı.