Estonya'da 'köpek' sanılıp buzlu sudan kurtarılan hayvan kurt çıktı

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Estonya'da, donan bir nehirdeki köpeği kurtaran işçiler, daha sonra arabaya atıp veterinere götürdükleri köpeğin aslında bir kurt olduğunu fark ettiler.
Parni Nehri'ndeki bir baraj inşaatında çalışan işçiler, buzlu suda mahsur kalan bir hayvan gördüler.
Daha sonra buz üzerinde yol açıp, kurtardıkları hayvanı bir veteriner kliniğine götürdüler.
Köpek sandıkları hayvanın aslında bir kurt olduğunu da burada öğrendiler.
Estonya Hayvan Koruma Birliği (EUPA) hayvan veterinere getirildiğinde tansiyonunun düşük olduğunu ve kurtun arabaya götürülürkenki sakin tavrının nedeninin bu olabileceğini belirtti.
Kurdu kurtaran işçilerden Rando Kartstepp, Postimees gazetesine yaptığı açıklamada "Yamaçtan yukarı taşımak zorunda kaldık. Bayağı ağırdı. Sakindi ve bacaklarımın üzerinde uyudu. Bacaklarını germeye çalıştığımda, bir anlığına başını kaldırdı." dedi.
Veterinerler önce büyük hayvanın bir kurt olup olmadığına karar veremedi, ancak daha sonra bölgedeki kurtları iyi tanıyan bir avcı hayvanın bir yaşındaki genç bir erkek kurt olduğunu söyledi.
Klinik çalışanları, hayvanın kurt olduğunu öğrendikten sonra tedavinin ardından, artık o kadar sakin olmayacağından korktukları kurdu bir kafese kapattı.
Tedavi masraflarını kendilerinin karşıladığını açıklayan EUPA "her şey mutlu sonla bitti" açıklamasını yaptı.
Kurt daha sonra, ulusal çevre kurumundan araştırmacıların taktığı GPS cihazıyla birlikte doğaya geri salındı.
Estonya'da yaşayan ve normalde insanlardan uzak duran yüzlerce kurttan sadece birkaçına izleme cihazı takılabildi.
Kurtlar geçen yıl, bir grup kurum tarafından ulusal hayvan seçilmişlerdi.
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