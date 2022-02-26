Son dakika haberleri: Rusya'ya karşı iki ülke daha harekete geçti! Düğmeye bastılar... - Rusya Ukrayna savaşı son durum gelişmeleri

Rusya'ya hava sahasını kapattılar 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, bir sözcüsü aracılığıyla kamu yayıncısı ERR'ye yaptığı açıklamada, Estonya'nın, tüm Rus hava yollarının ülkenin hava sahasını kullanmasını yasaklayacağını açıkladı.

Romanya Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada ise, 22 Aralık 1976'da dönemin Romanya hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında Bükreş'te imzalanan sivil hava taşımacılığına ilişkin anlaşmanın askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin hava sahasının bugünden itibaren Rusya'dan acil ve insani yardım uçuşları hariç, transit de dahil tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

"AVRUPA HAVA SAHASI RUS UÇAKLARINA KAPATILMALI"

AA'da yer alan son dakika haberine göre Baltık ülkelerindeki meslektaşlarına çağrıda bulunan Aas, Avrupa hava sahasının Rusya'ya kapatılmasını istedi. Aas, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında Avrupa birlik ve kararlı olmalı" ifadesini kullandı.

RUS VE BELARUS ÜRÜNLERİ RAFLARDAN İNDİ

Diğer yandan, Estonya'da birçok büyük süpermarket, Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki olarak raflarından Rus ürünlerini kaldırıyor. Ülkedeki bazı marketlerde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısına dahlinden dolayı Belarus'a ait ürünlerin satışı yasaklandı.

Merkezi Litvanya'da bulunan bir firma da Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki marketlerinde Rusya ve Belarus'a ait tüm gıda ve tüketim malzemelerini raflardan kaldırma kararı aldığını duyurdu.

ÇEKYA DA HAVA SAHASINI KAPATTI

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere dahil olduklarını duyurdu.

POLONYA VE MOLDOVA DA KAPATMIŞTI

Kupka, tüm Rus hava taşıyıcılarının Çekya'ya ait bölgeyi kullanmasına son verdiklerini açıkladı. Daha önce Polonya ve Moldova hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmıştı. İngiltere ise Rus özel jetlerine hava sahasını kapatmıştı.