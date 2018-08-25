Estoril - Leixoes rakamlar

Estoril ve Leixoes, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:15. Estoril son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Leixoes, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 510 kodlu maçı oynayanlar; Estoril galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.20, Leixoes galibiyet oranı 5.00.

Estoril son haftadaki Portimonense müsabasında 0-2 kazandı.

Leixoes ise Arouca maçında 0-2 yenildi.

Estoril, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Estoril, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Leixoes, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leixoes 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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