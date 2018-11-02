Estudiantes - River Plate düellosu

Arjantin Premier Lig maçında Estudiantes ile River Plate, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:45. Estudiantes 11 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken River Plate 16 puanda ve 7. sırada. Estudiantes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. River Plate, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 419 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Estudiantes kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.60, River Plate sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30.

Estudiantes son haftadaki Newells Old Boys müsabasında 0-2 yenildi.

River Plate, Crucero Del Norte karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Estudiantes, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 5 gol yedi.

River Plate ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. River Plate, 8 gol atarken 3 gol yedi.

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