Eşya yüklü kamyon yandı - KIRIKKALE

AA

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında Sadık Yumurtacı idaresindeki 06 EV 3967 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı.Sürücünün durdurduğu kamyondaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kamyonda hasara neden olan ve eşyaların yandığı olayda bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.