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ET VE SÜT KURUMUNUN İNDİRİMLİ KOYUN KUZU ETİ SATIŞ FİYATLARI
ÜRÜN
FİYAT(TL)
İNDİRİMLİ
FİYAT(TL)
GÖVDE KUZU
129,75
98,00
KUZU ÇATAL BUT
144
109,00
KUZU KOL
134
101,00
KUZU PİRZOLA
181,50
137,00
KUZU GERDAN
114,50
86,00
KUZU GÜVEÇ (KABURGA)
112,75
85,00
GÖVDE TOKLU
122
92,00
TOKLU BUT
135,75
102,00
TOKLU KOL
124,25
94,00
TOKLU PİRZOLA
171,00
129,00
TOKLU GERDAN
112,75
85,00
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA)
107,25
81,00
GÖVDE KOYUN
98,00
74,00
KOYUN BUT
109,00
82,00
KOYUN KOL
100,00
75,00
KOYUN PİRZOLA
129,75
98,00
KOYUN GERDAN
91,00
68,00
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA)
88,75
67,00
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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