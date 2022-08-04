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Et fiyatlarına indirim geldi mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatlarına indirim müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." ifadelerini kullandı. Bakan'ın açıklamasının ardından Et ve Süt Kurumu indirimli et fiyatlarını duyurdu. Peki, Et fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? İşte detaylar...

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  • Et fiyatlarına indirim geldi mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatlarına indirim müjdesi: Et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Peki, Et fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • Et fiyatlarına indirim geldi mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatlarına indirim müjdesi: Et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    YÜZDE 25 İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.
  • Et fiyatlarına indirim geldi mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatlarına indirim müjdesi: Et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. ESK'nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, Gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.
  • Et fiyatlarına indirim geldi mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatlarına indirim müjdesi: Et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ET VE SÜT KURUMUNUN İNDİRİMLİ KOYUN KUZU ETİ SATIŞ FİYATLARI

    ÜRÜN

    FİYAT(TL)

    İNDİRİMLİ

    FİYAT(TL)

    GÖVDE KUZU

    129,75

    98,00

    KUZU ÇATAL BUT

    144

    109,00

    KUZU KOL

    134

    101,00

    KUZU PİRZOLA

    181,50

    137,00

    KUZU GERDAN

    114,50

    86,00

    KUZU GÜVEÇ (KABURGA)

    112,75

    85,00

    GÖVDE TOKLU

    122

    92,00

    TOKLU BUT

    135,75

    102,00

    TOKLU KOL

    124,25

    94,00

    TOKLU PİRZOLA

    171,00

    129,00

    TOKLU GERDAN

    112,75

    85,00

    TOKLU GÜVEÇ (KABURGA)

    107,25

    81,00

    GÖVDE KOYUN

    98,00

    74,00

    KOYUN BUT

    109,00

    82,00

    KOYUN KOL

    100,00

    75,00

    KOYUN PİRZOLA

    129,75

    98,00

    KOYUN GERDAN

    91,00

    68,00

    KOYUN GÜVEÇ (KABURGA)

    88,75

    67,00

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