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Haberler Gündem 3. Sayfa Et tesisinde akılalmaz olay! Kasaplar birbirlerini bıçakladı: 1 kişi öldü... - Haberler
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Samsun'da et entegre tesisinde kasaplar kavga etti: 1 ölü

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde kasaplar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçaklanarak, hayatını kaybetti

Et tesisinde akılalmaz olay! Kasaplar birbirlerini bıçakladı: 1 kişi öldü... - Haberler
Et tesisinde kasaplar kavga etti: 1 ölü
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AA

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., K.Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan K.Ö., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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