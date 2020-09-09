Etebo: Büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum

Galatasaray'ın yeni transferi Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Büyük ve tarihi bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Etebo, "Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim" şeklinde konuştu.