Eti Alüminyum, petrokimya sektöründe kullanılan katalizörü yerlileştirecek

Eti Alüminyum, ham petrolü ülkemizde işleyerek nihai ürün haline getiren rafineri ve petrokimya tesislerinde petrol ürünlerinin birbirinden ayrılmasında kullanılan katalizörü Türkiye'de ilk kez üretti.

Üretilen katalizörün test sonuçlarının olumlu gelmesi halinde Eti Alüminyum, 15 milyon Euro'luk yatırımla katalizör üretimine başlayacak.

YILDA 3 BİN TON ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için Ar-Ge çalışmalarına odaklandıklarını belirten Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, "Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, imza attığımız teknolojik yenilikler ve geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle Türkiye ekonomisine katkı sunarken, yarattığımız katma değerle de ülkemizin stratejik konumunu destekliyoruz. 1.600 kişilik ailemizle yılda 82.000 ton alüminyum üretiyoruz ve Türkiye'nin ihtiyacının %10'unu karşılıyoruz. Her yıl en az 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz. Üretimlerimizi Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyerek Türkiye'de ancak ithalat yoluyla sağlanabilen ürünleri yerlileştirmek için çalışıyoruz. Bunu tamamen kendi laboratuvarlarımızda, kendi atölyemizde üretilen teknik ekipmanlarla ve kendi mühendislerimizle yapıyoruz. Şu anda Ar-Ge Departmanımızın üzerinde çalıştığı bir konu da petrokimya ürünlerinin birbirinden ayrılmasında kullanılan katalizörler. Deneme aşaması tamamlanmak üzere olan katalizör için üretim kararı aldığımızda 1.000 tonla başlayarak birkaç yıl içinde yıllık 3.000 tonluk üretime ulaşacağız" dedi.

REKLAM 3 MİLYAR TL'LİK HADDEHANE YATIRIMI 3 milyar TL'lik yatırımla hayata geçecek yeni haddehane çalışmalarının devam ettiğini belirten Arkan, savunma sanayiinde Türkiye'nin arz güvenliğini önemsediklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye'de son yıllarda alüminyum hadde ürünleri ithalatı 170 bin tona ulaştı. Bu, aşağı yukarı 600 milyon doların üzerinde bir döviz çıkışı anlamına geliyor. Savunma sanayiinde, uçak gövdelerinde ve zırh malzemelerinin üretiminde hammadde olarak kullanılan hadde ürünlerini üretmek üzere başladığımız haddehane tesisi kurulum çalışmalarımız sürüyor. 3 milyar liralık yatırımla kurulan ve alüminyumda ülke ekonomisinin lokomotifi olacağını düşündüğümüz yeni haddehanede, ilk ürünlerimizi 2026 yılında

almayı hedefliyoruz. İlk etapta 100 bin tonluk üretimle başlayacak olan tesis, 200-250 bin tonluk kapasiteye çıkabilecek." ÖZEL ALÜMİNA ÜRETİMİ YILBAŞINDA BAŞLAYACAK Eti Alüminyum'un devam eden diğer Ar-Ge projelerine de değinen Mehmet Arkan, “Çalışmalarımızda önceliği yerli hammadde üretimine veriyoruz. Bu doğrultuda temellerini geçtiğimiz yıl attığımız ‘özel alümina' üretim hattımızı, 2025 yılı başında devreye alacağız. 2.000 derece sıcaklıkta bile erimeyen özelliğinin yanı sıra hafif ve esnek oluşuyla da pek çok sektör tarafından talep edilen özel alümina, yine bizim mühendislerimiz tarafından geliştirildi. 40 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak bu hatta ilk ürünlerimizi yeni yılın başında alacağız. Türkiye'de ilk kez üretilecek özel alümina, savunma sanayinin yanı sıra pek çok sektörde hammadde olarak kullanılıyor" diye konuştu.